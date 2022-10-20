Липецк, 20 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки для семей участников специальной военной операции вводятся в Липецкой области. Об этом сообщил 20 октября в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Администрация Липецкой области

Теперь дети, супруги и родители жителей региона, выполняющих свой долг в зоне СВО, смогут пользоваться льготным проездом (50% от стоимости билета) на городских и пригородных маршрутах, без ограничения числа поездок. Также для них предусмотрено внеочередное медицинское обслуживание. Беременные супруги участников СВО смогут получать санаторно-курортное лечение, а родители участников спецоперации смогут бесплатно получать социальные услуги на дому и в стационарных учреждениях в случае необходимости. Также дети участников СВО, обучающиеся в школах, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Для детей также предусмотрено бесплатное посещение детьми культурных мероприятий, а родителям будет компенсироваться плата за детский сад.

«Всем ответственным ведомствам и организациям поручено в кратчайшие сроки обеспечить реализацию принятых мер соцподдержки», — написал Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября состоялось первое заседание штаба по исполнению Указа президента в Липецкой области. Губернатор по его итогам заявил, что ограничений для жителей вводиться не будет.