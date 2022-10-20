Шумихинский район, Курганская область, 20 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В курганской деревне Карандашово в Шумихинском районе здание фельдшерско-акушерского пункта покрылось глубокими трещинами. Об этом сообщается в группе «Шадринск — часть России» в социальной сети «ВКонтакте».

https://vk.com/public164639773 Фото ФАП в деревне Карандашово в Шумихинском районе. Скриншот из группы «Шадринск — часть России».

«Об инновациях, ремонте и новом оборудовании местные власти вообще не слышали. Люди вынуждены посещать это убожество. Стены запенены, чтобы оконная рама просто не выпала наружу. Передаём огромный привет главе Шумихинского района Сергею Максимовских от неравнодушных жителей Карандашово, которые хотят лечиться в нормальных условиях», — говорится в посте.

Департамент здравоохранения Курганской области ничуть не смутило такое состояние ФАП, так как село Карандашово располагается в пяти километрах от города Шумиха, и «жители обращаются за помощью в центральную районную больницу».

«Учитывая состояние здания ФАПа, постоянный приём здесь не ведётся. По графику в село выезжает медицинский специалист, а также в случае необходимости направляется бригада скорой помощи. Время доезда бригады до села соответствует нормативам», — отметили в региональном депздраве в официальном ответе.

Отметим, что по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Вилкино Юргамышского муниципального округа капитально ремонтируют фельдшерско-акушерский пункт, который был построен в 1977 году, и это его первый капитальный ремонт.