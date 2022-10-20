Саратов, 20 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Саратовской области количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилось на 18,5% и составило 985 (831), в том числе на улице — на 21% (с 744 до 900). Такие данные за 9 месяцев текущего года приводит региональная прокуратура.

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С января по сентябрь 2022 года в общественных местах по Саратовской области совершено 6648 (в 2021 году — 6762) преступлений, из них на улице — 4247 (4466). Удельный вес составил — 29,4% (29%), в том числе на улицах — 18,8% (19,2%).

Наиболее криминальными по области являются город Энгельс, где удельный вес преступлений в общественных местах составляет 37,1%, в Балакове — 33,9%, Балашове — 31,9%. В общественных местах Саратова чаще всего преступления совершается в Ленинском районе (34%).

В структуре таких преступлений лидируют кражи (3056), незаконных оборот наркотических средств (745) и грабежи (272).

С применением оружия зарегистрировано 13 преступлений, а также семь умышленных убийств. Более 1,5 тыс. деяний совершены ранее судимыми гражданами, в состоянии алкогольного опьянения — 1302, женщинами — 415 и 117 — несовершеннолетними.

Напомним, по итогам шести месяцев 2022 года в Саратовской области количество преступивших закон детей сократилось на 8%.

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