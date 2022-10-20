Энергодар, Запорожская область, 20 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Мост на въезде в город Энергодар, повреждённый обстрелами киевских боевиков, восстановлен. Об этом сообщил 20 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По его словам, восстановительные работы проведены в кратчайшие сроки — всего за три часа. После замены разбитых плит перекрытий по мосту запустили движение автотранспорта.

«Кроме того, принято решение расширить и укрепить другие въезды в Энергодар, являющиеся резервными, чтобы у наших врагов не было возможности парализовать снабжение города», — сказал Рогов РИА Новости.

Он добавил, что ВСУ целенаправленно обстреливают городскую инфраструктуру, чтобы парализовать жизнь в Энергодаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ ударили по Энергодару из американской РСЗО HIMARS.

Читайте также: В Энергодаре после обстрелов повреждены мост и подстанция