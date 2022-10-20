Стокгольм, 20 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Вечером 19 октября новоизбранный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренный) провел телефонную беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

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Разговор шел в том числе и о том, какой помощи Киев может ожидать от новых властей Швеции. По словам Кристерссона, в настоящее время проводится очень тщательный анализ того, что именно есть у Вооруженных сил Швеции и какая помощь может быть оказана ВСУ.

«Мы также проверяем, что сейчас делают другие страны, чтобы наши усилия были синхронизированы», — сказал Кристерссон по итогам телефонного разговора.

«Но наш посыл о том, что мы хотим сделать больше и готовы сделать больше, остается неизменным», — добавил премьер-министр Швеции.