Барнаул, , 10:26 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. Как сообщает 20 октября телеграм-канал правительства региона, для детей мобилизованных граждан будет предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста полутора лет при наличии свободных мест.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Для пожилых родственников и инвалидов в семьях военнослужащих в приоритетном порядке будут предоставляться социальные услуги во всех формах социального обслуживания независимо от состава семьи.

Для членов семьи будет предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, содействие в поиске работы, оказание бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав и интересов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.

Кроме того, единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Также губернатор края Виктор Томенко дал поручение правительству региона и органам исполнительной власти края проработать совместно с краевым депутатским корпусом, органами местного самоуправления включение в дополнительный пакет помощи семьям мобилизованных следующих мер: освобождение от платы за детский сад; предоставление бесплатного горячего питания школьникам 1 — 11 классов; предоставление бесплатного горячего питания студентам, обучающимся очно по программам среднего профессионального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, выплата мобилизованным осуществляется в беззаявительном порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения списков от Военного комиссариата Алтайского края.

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