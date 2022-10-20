Пекин, , 10:25 — REGNUM Из-за конфликта на территории б. УССР Европа оказалась на распутье, и некоторые из её жителей начали осознавать, что они стали жертвами глобальной стратегии США. Об этом 20 октября написало китайское издание Global Times.

Газ

Отмечается, что несмотря на то, что приближается суровая зима со стремительным ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и потенциальной рецессией, ряд стран ЕС хочет ввести ограничения цен на весь закупаемый сообщество газ, а не только на голубое топливо из РФ, что вызывает септическое отношение у Германии и Нидерландов, опасающихся, что это приведёт к росту цен и осложнению поставок.

В то же время, напоминается, что ЕС не смог ввести ограничение цен на газ, которого на рынке предлагается недостаточно, из-за чего введение потолка цен угрожает полным прекращением поставок голубого топлива из РФ. На фоне всего этого сообществу, как считают автору публикации, нужно сдерживать спрос и в то же время обеспечить поставки.

При этом указывается, что надежды сообщества на сжиженный газ из США не оправдались из-за его дороговизны, а в результате усиления энергетического кризиса в производственном секторе ЕС могут произойти значительные изменения, о чём свидетельству, к примеру, серьёзные проблемы европейской автомобильной отрасли.

«Некоторые европейцы, похоже, осознают, что они явно стали жертвами глобальной стратегии США. Европа связана с Соединенными Штатами в вопросах безопасности и следует за ними. Вашингтон выигрывает от этой ситуации, но Европа в результате сталкивается с трудностями в продвижении региональной интеграции. Ей становится все труднее оставаться экономической державой наравне с США», — говорится в публикации.

Также уточняется, что из-за конфликта на территории б. УССР сраны Европы оказались на распутье и теперь, либо могут продолжать следовать за США, либо вести объединенную и скоординированную политику, которая помешает американским властям извлечь из этого выгоду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидеры парламентской коалиции Румынии одобрили законопроект о введении с 1 января 2023-го года фиксированных государственных цен на электроэнергию для бытовых и промышленных потребителей страны.