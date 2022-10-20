Стокгольм, 20 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) выступит на конференции ООН по климату в Египте в ноябре. Об этом он сказал во время встречи с комитетом Риксдага по делам ЕС, передает новостная служба TT.

Un.org Саммит ООН по климату

Конференция будет проходить в Египте с 6 по 18 ноября. На повестке дня будет поставлен вопрос о том, как следить за исполнением Парижского соглашения и достижением поставленных целей по замедлению глобального потепления.

Кристерссон уже подвергся критике со стороны оппозиции за легкомысленное отношение к климатической политике и объявил о предложениях, которые могут затруднить достижение климатических целей Швеции по сокращению выбросов, напоминают журналисты.