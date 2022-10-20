Талдыкорган, Казахстан, 20 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Казахстану нужно отходить от сырьевой направленности экспорта аграрной продукции и начинать больше производить переработанной пищевой продукции. С таким призывом президент страны Касым-Жомарт Токаев 20 октября выступил на встрече с общественностью Жетысуской области в Талдыкоргане.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Следует детально изучить международный опыт. К примеру, Нидерланды, обладая в три раза меньшей территорией, чем область Жетысу, входит в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции», — заявил Токаев.

Он отметил, что такой успех во многом определило тесное сотрудничество сельского хозяйства и научных учреждений. Президент также заявил, что индустриальная зона Талдыкоргана можно использовать для релокации зарубежных компаний.

«Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта», — добавил казахстанский лидер.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане следует сделать упор на производство готовой пищевой продукции.