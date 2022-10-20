Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Чиновники киевского террористического режима оказались «шокированы» вероятностью того, что Киев может лишиться помощи от США в случае победы на промежуточных выборах республиканцев. Об этом в интервью Financial Times заявил глава партии Владимира Зеленского Давид Арахамия.

б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, ранее лидер республиканского меньшинства палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о том, что США могут сократить или вовсе прекратить финансирование киевского режима.

«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — подчеркнул Арахамия, добавив, что удивился подобным заявлениям, ведь во время недавнего визита в Вашингтон он встречался с Маккарти и был убеждён, что Киеву продолжат помогать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Республиканской партии заявили, что Соединённые Штаты в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей США могут сократить или вовсе прекратить финансировать Киев. Республиканец Кевин Маккарти отметил, что американские граждане, оказавшись в условиях рецессии, «не станут выписывать Киеву карт-бланш».