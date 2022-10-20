Владикавказ, , 10:22 — REGNUM В Северной Осетии закончилась стрельбой драка в одном из кафе города Владикавказа. В результате с ранениями доставлены в больницу шесть человек. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Стрельба Niels Noordhoek

«В одном из ресторанов между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате инцидента шестеро местных жителей в возрасте от 33 до 38 лет были госпитализированы с ранениями в республиканскую клиническую больницу», — уточнили в МВД.

В местных СМИ сообщается, что инцидент со стрельбой и шестью ранеными произошел вечером 17 октября в ресторане «Ай душа».

«Перепалка началась с замечания молодому человеку, который, находясь в компании с девушками, выстрелил в воздух из травмата. Продолжились разбирательства дракой со стрельбой на улице. В результате шесть человек со слепыми ранениями были доставлены в медучреждения», — говорится в сообщении группы «Северная Осетия-Владикавказ-Новости» в телеграм-канале.