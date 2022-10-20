Канберра, 20 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Австралии остается неизменным. Об этом 20 октября сообщил телеканал NineNews со ссылкой на данные Статистического бюро за сентябрь 2022 года.

Австралия

Сейчас уровень безработицы на континенте оценивается в 3,5%. За последний месяц всего 1000 граждан вошли в состав рабочей силы.

Свежие данные Австралийского бюро статистики (ABS) показывают, что уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта, но в округленном выражении остался на том же уровне.

Индекс вовлеченности, который измеряет настроения тех жителей Австралии, которые работают, но хотят работать больше, оставался стабильным на уровне 66,6%.