Киев, 20 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. По всей территории бывш. УССР объявлена воздушная тревога. Об этом 20 октября сообщили киевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

По информации журналистов, во всех регионах бывш. УССР работают сирены, оповещающие жителей об опасности с воздуха.

Ранее Воздушную тревогу объявили в Киеве, Одессе и ряде других городов и регионов. В Николаеве прогремели взрывы, в Кривом Роге оказался повреждён объект энергоинфраструктуры.