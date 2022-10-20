Барнаул, 20 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Жители Алтайского края приготовили для военнослужащих более трех тысяч коробок с теплыми вещами, спальниками, фонариками, медикаментами, предметами личной гигиены, сообщает 20 октября телеграм-канал правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Все собранные вещи погружены в автомобильный транспорт для отправки военнослужащим. Благотворительную акцию «Материнское тепло солдату» провело с 1 по 15 октября Алтайское краевое отделение Союза женщин России. Председатель краевого отделения, заместитель председателя Союза женщин России по СФО Надежда Ремнева поблагодарила жителей Алтайского края за активное участие в акции. Она отметила, что акция не будет кратковременной, «будет проходить пока продолжаются военные события».

Не остаются в стороне и школьники края, они воодушевляют российских военных своими рисунками и письмами. Многочисленные конверты со словами поддержки военнослужащих также старательно упакованы в коробки с гуманитарной помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты по 100 тысяч рублей начали получать мобилизованные Алтайского края.

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