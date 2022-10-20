Канберра, , 10:40 — REGNUM В настоящее время ведутся закрытые обсуждения среди присяжных по делу о предполагаемом изнасиловании в одном из министерских кабинетов парламента Австралии. На скамье подсудимых находится бывший сотрудник парламента Брюс Лерманн, иск против которого подала его бывшая коллега Бриттани Хиггинс. О подробностях рассказали журналисты Nine News.

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Присяжные из восьми женщин и четырех мужчин скоро вынесут вердикт по уголовному делу Брюса Лерманна, обвиняемого в половом акте без согласия. Он не признал себя виновным в рамках почти трехнедельного судебного процесса в Верховном суде Австралийской столичной территории.

Хиггинс утверждает, что Лерманн изнасиловал ее в кабинете министров в здании парламента Австралии после того, как пара ранее выпивала с коллегами. Лерманн отрицает, что имело место какое-либо сексуальное взаимодействие.

Главный судья Люси МакКаллум дала подробные инструкции присяжным, прежде чем они начали обсуждение. Присяжные будут продолжать закрытые дискуссии до тех пор, пока не вынесут единогласный вердикт.