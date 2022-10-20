Благовещенск, , 10:25 — REGNUM ООО «Кулинское» загрязнило реку Тыгда взвешенными веществами, которые попали в водоём после промывки золота. Ущерб, нанесённый реке, оценён в 402 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Золотодобыча US FWS

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Золотодобывающая компания использовала водоём с нарушением законодательства об охране окружающей среды, пришли к выводу в ведомстве. Концентрация взвесей в водоёме превышала допустимые нормативы. Внесено представление, нарушения были устранены.

Компанию оштрафовали на 245 тыс. рублей. Решение принял суд города Читы в Забайкальском крае. Помимо штрафа золотодобытчик также в полной мере выплатил нанесённый ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, с компании, добывающей золото в Селемджинском районе Амурской области, взыскали ущерб за слив отходов в ручей Асмакан-Макит. Сумма, которую заплатило предприятие, составила почти 5 млн рублей.