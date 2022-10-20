Москва, , 10:19 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс оказалась сильно подвержена популизму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Лиз Трасс Tom Witham

«Про Лиз Трасс можно сказать одно — она очень сильно подвержена популизму. Это всегда приводит к печальным последствиям. Поэтому ее, скорее всего, ждёт скорый импичмент, — сказал Головченко. — В развитых странах популизм не позволяет держаться у власти долго. Как говорится, одними сказками о том, что завтра все будет лучше, чем сегодня, экономику не накормить. Нужно работать и принимать умные решения. А Лиз Трасс начала с того, что всем пообещала снизить налоги, раздать деньги и так далее. Сделать она это хотела старым методом — опять напечатать миллиарды новых денег. Но этот метод уже не работает в Англии».

Как полагает Головченко, у Великобритании очень печальное ближайшее будущее.

«Политический кризис. Экономический кризис. Рост инфляции. Все будет ещё хуже, чем сейчас», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что рост цен в Великобритании, скорее всего, продолжится.

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