Пермь, 20 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Прокурор Перми Виталий Дымолазов пойдёт на повышение. Он покидает пост городского прокурора. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

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Ожидается, что Дымолазов займёт должность заместителя прокурора Новосибирской области. Ранее источники говорили, что господин Дымолазов может стать заместителем прокурора Пермского края.

Вероятными кандидатами на вакантный пост прокурора Перми называют кандидатуры прокурора Чайковского Егора Шмырина и прокурора Дзержинского района Владислава Конева.

Добавим, Виталий Дымолазов трудится в прокуратуре 2003 года. Прокурором Перми работает с весны 2019 года.