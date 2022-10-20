Владивосток, , 10:17 — REGNUM Медицинские учреждения Владивостока активно откликнулись на объявленную акцию по сбору помощи для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: На линию фронта от Приморья передано более 33 тысяч товаров и техники

«Большую партию теплых вещей закупил и передал в пункт сбора коллектив владивостокской поликлиники №6. Несмотря на то, что личный состав укомплектован всем необходимым, лишней помощь не будет. Помимо теплых вещей медики комплектуют посылки с продуктами, предметами первой необходимости и медикаментами. Акции по сбору необходимых вещей для участников СВО провели в госпитале для ветеранов войн и в краевом перинатальном центре», — рассказали специалисты мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморского края с начала СВО отправили на передовую более 440 беспилотников, более 3 тыс. оптических приборов, радиостанций и электрического оборудования.