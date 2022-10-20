Липецк, 20 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Первоочередные задачи по исполнению указа президента России определены по итогам первого заседания штаба в Липецкой области. Об этом 20 октября сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов

«Скажу сразу — никаких ограничений для жителей не вводили. Принятые меры в основном профилактические», — уточнил губернатор.

В частности, пояснил глава региона, в ближайшее время будет обследована критически важная инфраструктура, её возьмут под усиленную охраны.

«Проанализируем и, если потребуется, скорректируем мобилизационный план. Продолжим приводить укрытия в надлежащее состояние и организуем учения по гражданской обороне. Наших военнослужащих, особенно мобилизованных, будем обеспечивать всем необходимым, окажем всестороннюю поддержку их семьям», — написал Артамонов.

Как сообщало ИА, в соответствии с указом президента России в регионах ЦФО, в том числе в Липецкой области, введён режим повышенной готовности.