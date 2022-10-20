Калуга, 20 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Калуге по подозрению в домогательствах к детям задержали 51-летнего заместителя директора государственного учреждения, сообщили 20 октября местные СМИ.

Педофил

По предположению правоохранителей, первой жертвой педофила ещё в 2008 году стала его родственница, которую мужчина начал растлевать, когда ребёнку исполнилось 11 лет. Затем были ещё две девочки (одной было семь лет, другой — 16).

Ранее подозреваемый был заместителем председателя одной из участковой избирательной комиссии, а также безуспешно пытался избраться в депутаты городской думы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», уточняет «МК-Калуга».

Между тем, в правоохранительных органах отказались официально комментировать любую информацию о задержанном.