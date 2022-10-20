Канберра, 20 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Водителей по всей Австралии призвали заправлять свои баки «дешевым» бензином 20 октября, пока цены не подскочили на 40 центов за литр в некоторых частях страны. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

С 29 сентября, когда временное снижение акциза на топливо прекратило свое действие, цены постепенно снижались в то время, как заправочные станции продавали топливо по старой цене, но запасались им по новой. Однако уже 20 октября в некоторых частях Мельбурна на заправках установились разные цены с разницей до 40 центов.

«Ожидается, что ситуация в Мельбурне, Сиднее, Брисбене и Аделаиде в любую минуту может развиваться аналогичным образом», — предупредили журналисты.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласилась сократить добычу на 100 000 баррелей в день, что также вызывает рост цен.