Москва, 20 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Рост цен в Великобритании, скорее всего, продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до максимума за последние четыре десятилетия.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

«В Британии инфляция уже выше 10%, — констатировал он. — Все это результат как безумного «печатания» денег, так и сильнейшего обвала фунта по отношению к доллару. Рост цен скорее продолжится, так как Европа ввела ограничения на поставку наших углеводородов. А значит, будет покупать сырье по более высокой цене. Все эти факторы уже ввели Британию в состояние рецессии и стагфляции. Так что впереди у Британии только черная пропасть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в каждом квартале 2023 года экономика Британии будет сокращаться на 0,2%.