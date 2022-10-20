Рязань, 20 октября 2022, 10:17 — REGNUM Уровень повышенной готовности в соответствии с указом президента РФ введён в Рязанской области, сообщает 20 октября пресс-служба правительства региона.
Сформирован оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, регионального правительства, администрации Рязани. На первом заседании штаба установлены основные приоритеты работы на ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, указом Владимира Путина на территории Центрального и Южного федеральных округов введён режим уровня повышенной готовности.