Рязань, , 10:17 — REGNUM Уровень повышенной готовности в соответствии с указом президента РФ введён в Рязанской области, сообщает 20 октября пресс-служба правительства региона.

Флаг Рязанской области

Сформирован оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, регионального правительства, администрации Рязани. На первом заседании штаба установлены основные приоритеты работы на ближайшее время.

«Принимаемые меры не скажутся на привычной жизни рязанцев: об ограничениях сейчас речь не идёт. Обстановка полностью контролируется. Продолжаем ежедневную работу в тесном взаимодействии со всеми профильными службами», — подчеркнул губернатор Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, указом Владимира Путина на территории Центрального и Южного федеральных округов введён режим уровня повышенной готовности.