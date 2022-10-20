Донецк, 20 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Территория Донецкой Народной Республики за минувшие сутки была обстреляна 40 раз. Об этом 20 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

По данным представительства, за сутки территорию ДНР со стороны киевских войск обстреляли 40 раз. Всего выпущено 155 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли ракетный удар по Лисичанску.