Канберра, , 10:25 — REGNUM Четыре штата Австралии находятся на пороге очередного погодного кризиса, поскольку ситуация с наводнениями рискует ухудшиться в ближайшее время. Об этом предупреждает телеканал Nine News.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

За последние 24 часа было подтверждено, что двое мужчин погибли в паводковых водах в Виктории и Новом Южном Уэльсе. Это произошло после того, как тело последнего скончавшегося, 71-летнего мужчины, было обнаружено в паводковых водах в штате Виктория.

Более чем на половине территории штата Квинсленд действуют предупреждения о грозе, и в Бюро метеорологии Австралии сообщают, что разрушительные ветры, сильный град и проливные дожди возможны в восточной части региона, простирающейся до побережья от Боуэна до залива Шоулуотер.

Наиболее пострадавшим штатом признается Виктория, где на момент публикации новости действуют 49 предупреждений о наводнениях.

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