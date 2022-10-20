Москва, 20 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. На территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» появился новый резидент с проектом по организации полного цикла производства ювелирных изделий. Мощности создаются на базе действующего на ТОР «Якутия» ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм». Компания «Уруу плюс» планирует производить 100 кг ювелирной продукции в месяц. Начало выпуска изделий ожидается в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Дарья Драй ИА REGNUM Ювелирные изделия Якутии

«Компания «УРУУ» является одним из самых узнаваемых брендов Республики Саха (Якутия). Якутские национальные украшения и обручальные кольца, производимые из местных бриллиантов и драгоценных металлов, — наша визитная карточка. Масштабировать бизнес мы решили при поддержке государства, став резидентом ТОР «Якутия». Налоговые льготы и преференции позволят сделать это быстрее и с меньшими затратами. Дополнительные производственные мощности уже создаются на базе ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм», который также является резидентом ТОР «Якутия». Кластер обладает необходимым парком современного и отвечающего мировым стандартам ювелирного и гранильного оборудования, которое требуется на старте проекта. Поэтому выпускать готовую продукцию начнем до конца 2022 года», — сказал глава компанииВасилий Куприянов.

Ожидается, что в ближайшее время будут закуплены фрезерное и лазерное оборудование, вспомогательные машины и инструменты, а также расходные материалы, что позволит к лету 2023 года выйти на полную мощность и производить 100 кг ювелирной продукции в месяц.

«Многие наравне с прекрасными возможностями и инфраструктурой, которые предоставляет кластер, пользуются льготами и преференциями режима ТОР. Резиденты ТОР «Якутия» обладают широкими ресурсами для успешной реализации инвестиционных проектов различной направленности. Нулевые налоги на прибыль, имущество, землю, сниженные страховые взносы в первые годы позволяют бизнесу уверенно развернуться», — сообщил директор КРДВ ЯкутияДмитрий Борисов, отметив, что «сегодня в ювелирно-гранильном кластере «Сэйбиэм» осуществляет производство свыше 10 предприятий».

Отмечается, что резиденты ТОР «Якутия» реализуют 37 проектов по соглашениям с КРДВ. Фактически бизнес вложил в экономику региона около 4 млрд рублей, создал более 600 рабочих мест. В работу введены 13 проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке на предприятиях территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивостока зарплаты существенно выше средних по региону.

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