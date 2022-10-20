Канберра, 20 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Супермаркеты по всей Австралии испытывают нехватку популярных картофельных чипсов, что было вызвано ураганами и наводнениями в юго-восточных штатах страны, а также проблемами с цепочками поставок, передает телеканал NineNews.

Pixabay.com Чипсы

Недавние наводнения стали последним ударом для многих фермеров в этом году после того, как военное противостояние в Европе вызвало резкое повышение цен на удобрения, топливо и рост транспортных расходов.

Производитель продуктов питания PepsiCo Australia, производящий популярные австралийские бренды чипсов, предупредил, что уровень запасов может снизиться в течение нескольких месяцев.

«Нехватка картофельных чипсов затрагивает крупные супермаркеты, … причем их наличие варьируется от места к месту по всей Австралии», — говорилось в новостном репортаже.