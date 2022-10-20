Чебаркуль, Челябинская область, 20 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Челябинской области развернули всероссийский центр для дополнительной подготовки мобилизованных. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В районе танковой дивизии создали палаточный лагерь, в который предстоит направлять военнослужащих из разных регионов России. Его построили за 12 дней. На территории лагеря установлены армейские палатки и навесы, оборудованы системы водоснабжения, водоотведения и видеонаблюдение, а также громкоговорители. Кроме того, развернули столовые, полевую кухню, гигиенические и медицинские палатки, помывочные, медицинские пункты, а также палатки для совершения религиозных обрядов.

К возведению городка привлекли 38 промышленных предприятий и подрядных организаций региона. «Здесь работала вся область», — отмечает глава управления жилищно-коммунального хозяйства города Чебаркуля Евгений Литвак.