Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM В Уральском федеральном округе растёт показатель ввода жилья. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе полпредства.

Строительство жилья Pixabay.com

По данным уральского полпреда Владимира Якушева, за девять месяцев 2022 года показатель ввода жилья вырос на 27% и составил 6,1 млн квадратных метров. При этом рост введённого жилья отмечается не только за счёт строительства многоквартирных домов, но и благодаря индивидуальному жилищному строительству.

Уральский полпред также выразил уверенность в том, что в 2023 году округ перешагнёт планку в восемь млн. кв. метров жилья.

«Есть задел и на следующий год. По состоянию на 1 сентября разрешений на строительство выдано на 3,76 млн. кв. м. Это на 8% больше, чем в прошлом году» — отметил Якушев.