Канберра, 20 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В настоящее время в Австралии сложилась острая нехватка персонала в сфере гостеприимства. Как сообщил телеканал NineNews, в частности речь идет о такой профессии как шеф-повар.

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Согласно списку приоритетных навыков федерального правительства Австралии, опубликованному ранее в этом месяце, нехватка персонала в настоящее время затрагивает более 280 профессий, причем шеф-повара занимают восьмое место среди самых востребованных работников.

Джон Грин, представитель филиала Австралийской ассоциации отелей в Новом Южном Уэльсе, сказал, что шеф-повара, желающие работать в отелях или пабах, теперь могут получать очень высокие зарплаты.

«Некоторые из шеф-поваров получают большие шестизначные суммы», — сказал Грин журналистам.