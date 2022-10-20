Осло, , 10:12 — REGNUM После задержания в Норвегии семи граждан России премьер-министр страны Йонас Гар Стёре предупредил, что его страна примет меры против иностранных спецслужб, которые запускают беспилотники над важнейшими объектами инфраструктуры, включая нефтяные вышки и аэропорты.

Нефтехранилище. Норвегия T3n60

Осло и другие западные столицы находятся в состоянии повышенной готовности после диверсии, совершенной в сентябре на газопроводах «Северный поток», и многочисленных случаев обнаружения беспилотников вблизи нефтяных и газовых объектов, электростанций и другой важной инфраструктуры.

19 октября разведывательная служба Норвегии заявила, что возьмет на себя расследование участившихся в последнее время инцидентов с участием дронов. В тот же день аэропорт в Бергене, втором по величине городе страны, был закрыт после сообщений о беспилотниках в этом районе.

Также стало известно, что 17 октября норвежская полиция арестовала в городе Хаммерфест 47-летнего гражданина России и Великобритании Андрея Якунина, обвиняемого использовании беспилотника над арктическим архипелагом Шпицберген. Арест произошел всего через несколько дней после того, как шестеро граждан России были взяты под стражу в связи с владением беспилотниками и несанкционированной фотосъемкой.

«Для иностранной разведки неприемлемо запускать беспилотники над норвежскими аэропортами. Гражданам России не разрешается запускать беспилотники в Норвегии», — заявил после инцидентов премьер-министр.

Выступая на профсоюзном собрании, Стёре сказал, что прямой угрозы Норвегии нет, но ситуация с безопасностью серьезная. «Мы не хотим, чтобы кто-то пролетал с подобными аппаратами над важными объектами в Норвегии. Мы говорим этому нет и будем принимать меры и остановим это», — добавил премьер-министр.

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