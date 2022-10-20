Москва, 20 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Военное положение — это специальный правовой режим, который вводится на территории Российской Федерации или ее части в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, пояснил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер Адвокатской Конторы «Сотниковы и Партнёры», адвокат Сергей Сотников. Комментируя президентский указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Регулируется порядок введения и правовые последствия этого режима Федеральным конституционным законом РФ «О военном положении», однако закон содержит только общие положения, без конкретизации.

К общим правовым последствиям введения военного положения относятся:

— на граждан и организации могут быть возложены дополнительные ограничения и обязанности специальными указами президента и постановлениями правительства.

— могут быть введены ограничение режима работы объектов коммунального хозяйства, энергетики, инфраструктуры, важных объектов,

— возможна эвакуация организаций и граждан в другие местности;

— допускается привлечения граждан для проведения работ по восстановлению инфраструктуры и значимых объектов,

— допускается изъятие имущества, необходимого для нужд обороны.

Ни перечень такого имущества, ни порядок изъятия в законе не расшифровываются, а будут установлены конкретными нормативно-правовыми актами, принятыми в период военного положения.

Отдельно федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) для государственных нужд, обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, специальных формирований и для нужд населения могут быть предусмотрены меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, временно изменены форма собственности организаций, порядок и условия процедур банкротства, режим трудовой деятельности и установлены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования как на территории, на которой введено военное положение, так и на территориях, на которых военное положение не введено.

Таким образом, при военном положении на территории, где оно введено, управление переходит в «ручной режим». Ограничения и дополнительные обязанности, которые могут быть наложены на бизнес, зависят от конкретной ситуации и потребностей и будут вводиться специальными нормативно-правовыми актами.

Введение военного положения, по общему правилу, относится к форс-мажорным обстоятельствам, и в случае невозможности исполнить обязательства — об этом необходимо уведомить контрагентов.

Мобилизация сотрудников также может быть рассмотрена в качестве обстоятельства форс-мажора, если невозможность исполнения обязательства вызвана отсутствием персонала».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ. В приграничных регионах (Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская область и г. Севастополь) вводится средний уровень реагирования, позволяющий вводить ограничения на передвижение, временно переселять людей и принимать иные оперативные меры по обеспечению их безопасности.

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