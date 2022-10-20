Донецк, 20 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель, сообщили 20 октября в штабе территориальной обороны республики.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«За минувшие сутки, с 08.00 19 октября до 08.00 20 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 6 мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 октября киевские войска обстреляли с применением РСЗО HIMARS город Лисичанск Луганской Народной Республики.

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