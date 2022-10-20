Москва, 20 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Переход к юаню как основной мировой валюте в ближайшие годы исключен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что российские бизнесмены нарастили долю переводов в китайской национальной валюте.

Stock-free.org Юани

«Рост объемов переводов малого и среднего бизнеса в юанях объективен: у РФ всё больше производственных и торговых партнеров из КНР из-за разрыва отношений с Западом, — сказал Ковригин. — Поэтому юани как инструмент расчетов становятся более популярными. Кроме того, эта валюта стала чаще использоваться как инструмент сбережений: некоторые компании, в том числе и российские, стали выпускать облигации в китайской валюте. Однако рост популярности юаня имеет свои пределы».

Как подчеркнул Ковригин, всё равно мировыми и наиболее ликвидными валютами остаются доллар и евро.

«Китайский юань менее ликвиден, правда, в последние месяцы его ликвидность повысилась, а спред уменьшился, — сказал Ковригин. — Не думаю, что российский бизнес и далее будет быстро переходить на юань. Отечественные предприятия, потерявшие на западе своих партнеров, уже в большинстве случаев нашли новых на Востоке — с ними часто и рассчитываются в юанях. А вот переход к юаню как основной мировой валюте в ближайшие годы исключен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в условиях санкционной блокады интерес к китайскому рынку в кругах российского бизнеса продолжает расти.