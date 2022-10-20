Самара, , 10:11 — REGNUM В Самарской области в соответствии с указами президента был создан оперативный штаб. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дмитрий Азаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что его возглавил глава региона Дмитрий Азаров. Первое заседание штаба состоялось утром 20 октября.

«Президентом, Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным был принят ряд решений, закрепленных в указах президента от 19 октября. В соответствии с документами регионы делятся на четыре уровня готовности в зависимости от ситуации, степени возможных угроз. Самарская область входит в перечень тех регионов, где вводится уровень базовой готовности», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона подчеркнул, что в связи с этим руководство региона обязано принять целый ряд решений и мер.

«Для координации всех действий по оперативному межведомственному взаимодействию президентом поручено создать оперативный штаб. Решение принято. Я благодарю присутствующих коллег из федеральных органов за быстрое согласование проекта документа — постановление о создании штаба подписано», — сообщил самарский губернатор.

Азаров отметил, что основной задачей оперативного штаба является обеспечение четкой, слаженной работы органов областной, муниципальной властей, территориальных органов силовых структур.

«Коллеги, опыт такой штабной работы у нас есть: и в период коронавирусных ограничений, и повышенной готовности и мобилизации. Я уверен, что накопленный опыт предыдущего периода мы сможем успешно применить и в этой особой обстановке», — заявил он.

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