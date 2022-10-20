Астана, 20 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Включение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в базу киевского сайта «Миротворец» не является отражением официальной позиции Киева, так как это негосударственный ресурс. Такое мнение 20 октября высказал в беседе с журналистами заместитель казахского премьер-министра, министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

По словам Тлеуберди, сайт «Миротворец», как указано на нём — это созданная прокиевскими журналистами, экспертами и т.п. негосударственная организация.

«Поскольку она негосударственная, естественно, не отражает официальные позиции. В отношении упоминания нашего президента, если вы внимательно посмотрите, там больше ссылка идет на его высказывания, поэтому какая-то определенная реакция, я думаю, не нужна», — сказал он.

В то же время, глава МИД Казахстана отметил, что в этом случай «важный момент» заключается в том, что ссылку на высказывания Токаева разместили ещё в 2019 году.

«Я думаю, вы как журналисты сами должны смотреть, почему именно сейчас поднимается, снова идёт волна об упоминании там (президента Казахстана– ред.). Почему в 2019 году такой реакции это не вызывало», — добавил Тлеуберди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель казахского премьер-министра, министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди рассказал, что в Варшаву перевёл большую часть сотрудников своего посольства в Киеве МИД Казахстана.