Москва, , 10:08 — REGNUM Число паромов увеличено на Керченской морской переправе, сообщили 20 октября в Минтрансе России.

Паром в Крыму Марина Каширская © ИА REGNUM

«К судам, работающим на Керченской паромной переправе, 20 октября присоединилось судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса «Композитор Эльза Ибрагимова», способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома», — уточнили в министерстве.

Судно дедвейтом почти 7 тыс. тонн способно на двух грузовых палубах перевозить до 98 грузовиков класса КамАЗ или 32 автопоезда (еврофуры) длиной 16 м. Оно начало работу на линии Керченской переправы между терминалами торгового порта Керчи и порта «Кавказ».

В первый рейс судно вышло из терминала порт «Кавказ» рано утром 20 октября, первая выгрузка доставленных автомашин в Керчи началась в 05:35 мск.

Таким образом, число автомобильно-пассажирских паромов на Керченской переправе увеличено до пяти.

Как сообщало ИА REGNUM, Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту 8 октября.