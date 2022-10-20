Париж, , 10:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Португалии Антонио Кошта в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы объединения энергетических сетей перед европейским саммитом, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Париж выступает против испанского проекта нового газопровода (MidCat) между Францией и Испанией, но готов обсудить электросети и «водородную стратегию».

«Что касается MidCat, наша позиция не изменилась, этот проект не представляет экономической и экологической жизнеспособности», — заявил президент Франции.

«С другой стороны, мы хотим учитывать необходимость открытия Пиренейского полуострова и находить среднесрочные и долгосрочные решения с нашими партнерами», — отметили в Елисейском дворце.

«Мы должны быть прагматичными и стратегическими, чтобы перейти от вопроса MidCat к вопросам электроснабжения и, возможно, к более долгосрочным вопросам, включая европейскую водородную стратегию», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

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