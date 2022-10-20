20 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что жителей Киевской области призвали по максимуму ограничить потребление электричества, даже выключив холодильники.

Оксана Переможенко, , 12:19 — REGNUM Жителей Киевской области призвали по максимуму ограничить потребление электричества, выключив даже холодильники, сообщили 20 октября киевские СМИ.

Герард Дау. Старуха со свечой (фрагмент). 1661

Потребление электроэнергии жителей региона призвали ограничить с 07:00 до 23:00.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения с сарказмом отметили, что теперь жители б. УССР станут «ближе к Европе», ведь жителей ЕС также призывают экономить энергоресурсы. Другие добавили, что в 90-е жили с веерными отключениями электроэнергии — и ничего, выжили.

«Ну теперь точно как в Европе», — с сарказмом отреагировала Анастасия.

«Очень важно отключить роутер. У него энергопотребление просто дикое», — смеется Alex.

«Как же они без стиралок-то? Главный символ богатства и включать нельзя», — шутит Наталья.

«Не надо ничего выключать, Суровикин сам им сегодня всё выключит», — написал ПетроVич.

«У них есть холодильник, микроволновка и телевизор. Хорошо, что у нас ничего этого нет. Зато есть свет и газ», — не без сарказма добавил Olli.

«Как они без роутера-то о перемоге (победе. — О. П.) вещать будут?» — пишет Игорь.

«Зачем отключать, если света нету?» — в недоумении Rocket.

«Нестрашно. Мы девяностые пережили, и они переживут. Без света, тепла, еды», — прокомментировала Ирина.

«Теперь микроволновку можно использовать в качестве сейфа!» — добавил Андрей Б.

«Так-то это большое преувеличение, всего лишь создают жалостливый вид для европейских товарищей: смотрите, как мы страдаем, дайте ещё чего-нибудь», — комментирует новость Тимур К.

Поврежденная ТЭЦ в Харькове Цитата из видео «Обстрел ТЭЦ в Харьковской области»

«Когда жизнь киевлян станет такой же невыносимой, как и жизнь людей Донбасса все эти 8 лет, может быть, тогда наконец до них дойдёт, что никакой Америке и Европе они на хрен не нужны, а у власти у них алчные упыри и фашисты, которых русский солдат бьёт уже второе столетие!» — отреагировала mimoza.

«Зато можно включать посудомойку, пылесос и фен — на картинке их нет», — не без сарказма пишет Helen P.

«В холодильнике всё равно ничего нет… А раз стиралкой не пользуются, пусть чип из неё вынут и в армию отправят. Авось, там из него дрон какой-нибудь соберут», — пошутил Den B.

«Проще было бы рекомендовать, чем в это время пользоваться можно!» — заметил Vladimir.

«Кто со светом, тот москаль», — шутит Никита.

«Смешно, там каждый за себя и хатаскрайник, может, с европейцами такие советы и пройдут», — добавила Kat.

«И когда [жители б. УССР] побегут на майдан? Да никогда», — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Теперь они в Европе, здесь света нету, в Киеве нету, всё одинаково, Европа!!! Пусть почувствуют себя европейцами», — смеется Милана Б.

«Как кто-то из зарубежных политиков сказал, холодильник — друг Путина… Раз они не хотят дружить, значит, им и не надо, да и свет — электростанции коммунисты строили, так что пусть пользуются нетрадиционной энергетикой», — подытожил Жека.