Берлин, 20 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Приют для беженцев с территории бывш. УССР подожгли в Германии. Об этом пишет немецкая газета Bild.

LoggaWiggler Пожар

Происшествие случилось на севере страны в коммуне Гросс Штрёмкендорф. Пламя охватило внешнюю стену отеля, где находились беженцы, а после перекинулось на крышу.

Полиция считает происшествие поджогом, поскольку ранее на стене здания кто-то рисовал нацистскую символику.

При пожаре никто из беженцев не пострадал.