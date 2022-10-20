Оренбург, , 10:05 — REGNUM В Оренбургской области 11 предприятий прошли конкурсный отбор по хранению зерна федерального интервенционного фонда урожая 2022 года. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

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Общий объем хранения зерна интервенционного фонда в Оренбуржье составил 484 800 тонн. Напомним, оренбургские аграрии собрали 4 млн тонн зерна в 2022 году.

«Интервенционный фонд существует для проведения товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей», — отметили в министерстве.

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