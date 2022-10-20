20 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Арсен Шаяхметов, , 12:57 — REGNUM Начало отопительного сезона в России, обычно бывающее в центре общественного внимания, в том числе из-за ожидаемого роста цен на услуги ЖКХ, в этом году закономерно ушло на второй план информационной повестки. Между тем российское правительство продолжает прилагать усилия для модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. Так, в этом году было принято решение привлечь средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. Планируется, что до конца 2023 года на эти цели будет направлено 150 млрд рублей. Из них 37 млрд рублей поступит уже в этом году и 113 млрд рублей — в следующем. Первоначально такой объём средств предполагалось выделить до конца 2025 года.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Коррупция и бесхозяйственность

Согласно постановлению правительства, теперь за счёт ФНБ организации могут взять долгосрочные кредиты не только на новые проекты, но и на завершение начатых объектов в сфере ЖКХ. Кредит в основном предоставляется на строительство и реконструкцию систем тепло‑ и водоснабжения, а также очистных сооружений. Предполагается, что это позволит сократить затраты на содержание коммунальных сетей, в том числе за счёт снижения их аварийности и повышения энергоэффективности, а также снизит объёмы загрязнённых стоков, попадающих в водоёмы. Всё это в совокупности должно существенно повысить качество коммунальных услуг для людей. Деньги на реализацию таких проектов будут выделяться Фондом содействия реформированию ЖКХ в виде займов под 3% годовых сроком на 25 лет, а доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ может составлять до 80%.

Однако эксперты не слишком оптимистичны в оценке перспектив развития системы ЖКХ в России. Так, по мнению директора Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марата Хамидуллина, главная проблема жилищно-коммунальной системы России не в нехватке денег, а в коррупции.

Марат Хамидуллин «Сегодня коррумпированность в этой сфере, наверное, сопоставима с дорожной отраслью и строительством. Только за прошлый год зарегистрировано более 2 тысяч преступлений, а ущерб составил свыше 2 млрд рублей, и это только то, что выявило следствие. Полагаю, что реальное количество преступлений и сумма в десятки раз выше. Как решить эту проблему? Однозначного и стопроцентного решения нет. Могу сказать, что как минимум нужно приходить к полномасштабной цифровизации отрасли. Хотя и это не стопроцентное решение, например, даже при существовании портала госзакупок все равно мы видим, как коррупция в сфере госзаказа не утихает, хоть и возможностей стало меньше».

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Политолог Алина Жестовская наряду с этим выделяет такую проблему, как всеобщая бесхозяйственность.

«Все мы сталкиваемся с удивительным социальным явлением, когда жители многоквартирных домов считают уместным выставить мусор в подъезд или годами враждовать с соседями и управляющей компанией в попытках делегировать ответственность за ремонт текущей трубы в подвале. Люди до сих пор не могут смириться с психологическими последствиями приватизации и коллективной ответственностью. Конструктивно договариваться с соседями, учитывая различное материальное положение, различный взгляд на качество жизни, население до сих пор не научилось.

Алина Жестовская На этом фоне прекрасно себя чувствуют различные жулики из управляющих компаний. Там очень легко воровать на всём по мелочи. Тем более жёсткого контроля со стороны собственников жилья, как правило, нет. А муниципальные власти всё это дело, как показывает практика, часто покрывают. В хорошем качественном состоянии может поддерживаться только то имущество, у которого есть один конкретный хозяин. Будь то застройщик, радеющий за свою репутацию, председатель ТСЖ с навыками административного и экономического управления, какое-то ведомство или юридическое лицо. А коллегиальность и разделение ответственности в том, что касается денег и имущества, как правило, приводят к бардаку, который мы с вами и наблюдаем».

От чего зависит уровень развития ЖКХ?

Стратегия цифрового развития ЖКХ, разработанная Минстроем России, предполагает, что до 2030 года на цифровизацию инфраструктуры этой отрасли и внедрение интернета будет направлено 375 млрд рублей. В течение 10−15 лет жилищно-коммунальная сфера должна стать высокотехнологичной и конкурентной. Ряд регионов уже начал работать над решением этой задачи. Так, в Московской области региональные власти внедряют всё больше цифровых сервисов, помогающих решать вопросы в сфере ЖКХ онлайн. Уже появились и начали широко распространяться дистанционные собрания собственников квартир, приложения для оплаты услуг и передачи показаний счетчиков.

В Башкирии цифровая модернизация ЖКХ затрагивает три взаимосвязанных направления: совершенствование работы с клиентами, оптимизацию внутренних процессов компаний и обслуживание домов и сетей. К примеру, установка в домах систем, регулирующих отопление в зависимости от погодных условий, позволила устранить перетопы и уменьшить соответствующие платежи на 30%. За счет таких мер республике удалось сократить расходы семей на оплату ЖКУ в среднем до 8% от совокупного дохода и выйти на 8-е место по минимизации этого показателя среди всех регионов России. Кроме того, в Башкирии запущен интерактивный сервис «Юрта», который позволяет жителям оплачивать услуги ЖКХ с минимальной комиссией, взаимодействовать с управляющей компанией и проводить онлайн собрания.

Счет за услуги ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Самарской области планируется создать «Единый центр оперативного реагирования», который позволит организовать работу аварийных служб ЖКХ крупнейших городов региона в едином информационном пространстве. Это позволит коммунальным службам более оперативно реагировать на происшествия. Также региональное министерство энергетики и ЖКХ проводит цикл встреч с предпринимателями и главами муниципальных образований, на которых обсуждаются разработки в сфере цифровых технологий. Планируется сформировать реестр IT-практик в сфере ЖКХ и городского хозяйства, что должно существенно повысить эффективность управления в этой сфере.

При этом Марат Хамидуллин отмечает, что сложно подобрать единый критерий, который позволил бы выделить регионы, наиболее успешно справляющиеся с проблемами в сфере ЖКХ.

«Например, Москва входит в число лучших по качеству управления многоквартирными домами (МКД), но при этом доля расходов на сферу ЖКХ у москвичей одна из самых высоких по стране. А та же Ярославская область по управлению МКД в аутсайдерах, но при этом она в лидерах по эффективности проведения реформы по обращению с ТКО. Поэтому любая оценка будет субъективной и даже все возможные опросы жителей регионов не отображают реальную картину, потому что в большинстве у них нет возможности сравнения с другими регионами», — считает эксперт.

По мнению Алины Жестовской, самый высокий уровень ЖКХ, естественно, в Москве: «И дело тут даже не в деньгах, а в менталитете жителей и руководства столицы».

Но в целом нерешённых проблем в отрасли огромное количество. Так, по мнению экспертов, сегодня только около 15% организаций ЖКХ в стране используют цифровые сервисы. При этом, по данным Росстата, совокупный долг граждан за жилищно-коммунальные услуги в первом квартале 2022 года составил 804,5 млрд рублей. В условиях непростой социально-экономической ситуации вкладывать средства в ЖКХ будут, пожалуй, лишь наиболее стабильные регионы, но есть серьёзные опасения, что в небогатых регионах хроническая нехватка средств приведёт к дальнейшей деградации системы ЖКХ.