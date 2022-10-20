Ярославль, , 10:14 — REGNUM В Ярославской области пока не будут вводиться дополнительные ограничения из-за режима повышенной готовности. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

Правительство Ярославской области Алексей Яковлев © ИА REGNUM

» Президент РФ возложил на глав регионов дополнительные полномочия в сфере безопасности. Для Центрального федерального округа объявлен повышенный уровень готовности. Это значит, что вместе с силовыми ведомствами мы усилим контроль за правопорядком, особое внимание уделим охране критически важных объектов, антитеррористической защищенности, поддержке экономики и промышленности и другим направлениям. На данный момент, никаких ограничений для жителей не вводим. Обо всех возможных изменениях будем оперативно сообщать», — рассказал губернатор Ярославской области.

Напомним, 19 октября Владимир Путин издал указ о введении в регионах Центрального федерального округа режима повышенной готовности, предполагающий реализацию комплекса мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов и ряда других. Губернаторы своими решениями определяют сроки реализации и перечень мер, принимаемых при введении подобного режима.

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