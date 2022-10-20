Ярославль, 20 октября 2022, 10:14 — REGNUM В Ярославской области пока не будут вводиться дополнительные ограничения из-за режима повышенной готовности. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.
Напомним, 19 октября Владимир Путин издал указ о введении в регионах Центрального федерального округа режима повышенной готовности, предполагающий реализацию комплекса мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов и ряда других. Губернаторы своими решениями определяют сроки реализации и перечень мер, принимаемых при введении подобного режима.
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