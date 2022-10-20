Улан-Удэ, 20 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Мобилизованные из Бурятии, проходящие подготовку на полигоне в Запорожской области, рассказали главе республики Алексею Цыденову о проблемах дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Алексея Цыденова Мобилизованные из Бурятии в зоне СВО

По их словам, из-за «не самых хороших правил» многие из родственников военнослужащих не могут получить дрова. Глава региона обещал бойцам поменять правила. Есть также, по его словам, вопросы по начислениям платежей.

«За период нахождения на территории Бурятии начисления идут по обычной ставке без дополнительных коэффициентов порядка 25 тыс. рублей из расчёта за месяц, для рядового. А с момента прибытия в зону боевых действий, как сказал президент, уже 195 тысяч в месяц», — отметил он.

Алексей Цыденов заверил, что будет контролировать правильность и своевременность начислений.