20 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 13:00 — REGNUM Экс-президент США Барак Обама планирует посетить штат Невада, где во время выборов 2020 года нынешний глава Белого дома Джо Байден победил с отрывом в чуть более чем 2 процентных пункта. Визит Обамы состоится в тот момент, когда сенатор штата Кэтрин Кортес Масто участвует в напряженной предвыборной борьбе с кандидатом в Сенат США от республиканцев Адамом Лаксалтом.

Барак Обама Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент Обама присоединится к сенатору Кортес Масто, губернатору Сисолаку и демократам, чтобы зарядить сторонников энергией и призвать жителей Невады воспользоваться последними днями досрочного голосования перед промежуточными выборами», — говорится в пресс-релизе Обамы.

Отметим, что Демократическая партия начала привлекать к различным политическим кампаниям популярного среди избирателей Обаму после ряда неловких казусов с президентом Байденом, который то искал в толпе погибших политиков, то пытался пожать руку призраку.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Обама отчаянно хочет, чтобы демократы получили контроль над Конгрессом, потому что он знает, что в противном случае республиканцы добьются расследования преступлений Байдена и его сына Хантера», — отмечает krazyuncle.

«Вот барометр: сотни тысяч демократов переходят в другую партию. Ни один республиканец не переходит в другую партию. Так что… вы понимаете, к чему всё идет, да?» — задает риторический вопрос targa064.

«Обама не смог разрушить нашу страну за 8 лет своего правления. Так что он готов поддержать администрацию Байдена, чтобы она завершила дело», — указывает rockdude49.

«Когда же они поймут, что Обама — не панацея для провалов Байдена», — негодует 2apro. montana.

«Очень мало людей оглядываются назад, чтобы сказать, что годы Обамы были замечательными. Нет, они оглядываются назад и говорят: почему здравоохранение пошатнулось, почему я потерял страховку, почему при Обаме цены на бензин были такими высокими?» — рассказывает basket151.

«Обама? А я-то думал, их президентом является Байден?» — пишет nonsectarian.

Джо Байден и Барак Обама Daniel Schwen

«Никто не хочет, чтобы Байден, Камала или Пелоси проводили кампании от их имени или получали их поддержку. Это должно быть неприятно, когда твоя собственная партия не хочет видеть тебя рядом», — отвечает saveourcountry2022.

«Этому персонажу нужно перестать участвовать в предвыборных кампаниях. Бывшие президенты так не поступают. Для разнообразия ему нужно проявить хоть немного порядочности», — подчеркивает fld11.

«Удивительно, что они не хотят видеть у себя Байдена, который якобы набрал рекордные 81 миллион голосов. Интересно, почему…» — иронизирует dubya00.

«Даже Обама не может спасти Демпартию. Красная волна надвигается. Латиноамериканцы в Неваде массово переходят в Республиканскую партию. Большинству из них никогда не нравился Обама, но альтернативные варианты были слабыми. Они действительно ненавидят Байдена и партию демократов за то, что те используют их на каждых выборах», — рассказывает Meb.

«Обама не может сказать ничего такого, что заставило бы демократов выглядеть хорошим выбором во время голосования», — убежден HarryBaals404.

«Мы должны положить конец участию бывших политиков в политических гонках. Люди должны иметь возможность голосовать так, как они считают нужным, а за спасение испытывающих трудности кандидатов должна отвечать кампания, и никто другой. Я живу в Неваде, и нам нужно, чтобы Кортес Масто ушла», — делится rh2.

Напомним, что в преддверии промежуточных выборов в Сенат США президент Джо Байден оказался в неудобном положении, став «якорем» для многих кандидатов-демократов. При этом Байдена, который на протяжении десятилетий являлся одним из самых популярных членов Демократической партии, стал всё чаще во время политических кампаний заменять Обама.

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