Владикавказ, , 10:01 — REGNUM В Северной Осетии существенно обновилась материальная база республиканского онкологического диспансера. В 2022 году для медучреждения было закуплено нового оборудования на 74 млн рублей, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Ядерная медицина

По его словам, часть оборудования уже установлена, остальная будет поставлена до конца 2022 года по федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Обновлена медтехника в отделениях реанимации, хирургии, в операционной.

Как отметил Меняйло, в последние годы в Северной Осетии большое внимание уделяется вопросам выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, чтобы врачи могли своевременно успеть оказать медицинскую помощь. Проводятся регулярные профосмотры, диспансеризация, выезды передвижных медкомплексов в населенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Северной Осетии на базе республиканского онкологического диспансера открылся первый на Северном Кавказе центр ядерной медицины.

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