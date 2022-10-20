Талдыкорган, Казахстан, , 10:01 — REGNUM Замедление работы пропускных пунктов на границе Казахстана с Китаем из-за карантинных ограничений остаётся актуальной до сих пор. Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев 20 октября на встрече с общественностью новообразованной Жетысуской области.

Флаги Китая и Казахстана

«Возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей», — сказал Токаев.

Президент поручил ускорить внедрение на пограничных КПП электронной очереди, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Кроме того, он распорядился создать в Жетысуской области лабораторию, аккредитованную Китаем.

Стоит отметить, в сентябре Токаев поручил построить новую железную дорогу, ведущую в Китай.