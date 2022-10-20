Мариуполь, ДНР, 20 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. По подозрению в подготовке теракта задержан житель посёлка Каменск Виктор Зайцев 1996 года рождения, сообщает 20 октября РИА Новости.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Мариуполь

По информации СМИ, мужчина является неоднократно судимым и злоупотребляет алкоголем.

Он рассказал журналисту о разговоре с сотрудником СБУ, который предложил 50 тысяч гривен за «маленькую диверсию». В частности, планировалось подорвать «какой-нибудь центр» в Ильичёвском районе Мариуполя. За это был выплачен аванс — 25 тыс. гривен.

«Естественно, я согласился, так как у меня денег на существование постоянно не было», — рассказал подозреваемый.

Ранее в МГБ ДНР сообщили о предотвращении теракта в администрации Мариуполя.