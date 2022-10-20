Якутск, , 10:03 — REGNUM В столице Якутии сотрудники отделов ЗАГС дежурят на рабочих местах круглосуточно и готовы регистрировать браки в любое время суток. На особый режим работы учреждения переведены в связи с мобилизацией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе управления записи актов гражданского состояния при правительстве региона.

Регистрация брака Павел Ищенко © ИА REGNUM

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«Как правило, мобилизованные приходят в отдел ЗАГС уже с повесткой на руках, многие спешат явиться в распределительный пункт, поэтому в целях защиты интересов семей и отцов работники ЗАГС принимают мобилизованных в удобное для них время. Специалистами отдела ЗАГС по Якутску ведётся круглосуточное дежурство», — рассказала заместитель руководителя городского отдела управления ЗАГС Ирина Андреева.

В столице Якутии регистрируют браки и устанавливают отцовство в день подачи заявления, подчеркнула она. Иногда сотрудники управления ЗАГС выезжают для оформления бракосочетания в населённые пункты рядом с Якутском. В городе и пригороде были случаи, когда молодожёны регистрировали брак в полночь.

«Хочу отметить, что у мобилизованных решительный настрой, со своей стороны, мы стараемся, несмотря на волнение брачующихся, создать такую атмосферу, чтобы пара ощутила всю ответственность и важность события», — отметила Ирина Андреева.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец сентября, в 3,5 раза возросло количество браков в Якутии в сравнении в прошлым годом. С просьбой официально установить отцовство якутяне обращаются в три раза чаще.